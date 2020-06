La Nazione: Stadio della Fiorentina, un poker per Campi Bisenzio

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ribery, sinfonia rimasta senza l’acuto finale“. In taglio basso: “Iachini è costretto a cambiare: tornano Milenkovic e Igor”. A pagina 5 invece leggiamo: “Gonzalo smette: “Innamorato di Firenze”. A pagina 3 della cronaca di Firenze si cambia argomento: “Stadio, un poker per Campi”. Quattro soluzioni per arrivare a costruire il nuovo impianto dei viola.

