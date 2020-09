La Nazione: Stadio e Chiesa, Commisso attacca

In prima pagina de La Nazione di oggi troviamo questo titolo: “Commisso: “Chiesa può anche restare“. All’interno della cronaca di Firenze leggiamo: “Stadio, Renzi incassa il sì del PD e della Lega”. In prima pagina dell’inserto sportivo del giornale invece troviamo: “Stadio e Chiesa, Rocco attacca”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Rocco, messaggio ai big: “So usare anche la frusta”. In taglio basso ancora mercato: “Pressing Bonaventura: accordo possibile. E per Fede arriva l’offerta (rossonera) giusta”. A pagina 5 c’è: “Pulgar ancora positivo. Ribery mattatore”. In taglio basso: “E Gori va al Vicenza”. Infine le dichiarazioni di Diamanti: “Chiesa, rimani viola”.

0 0 vote Article Rating