La Nazione: Stadio, i soldi ci sono

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione, troviamo questo titolo sullo stadio della Fiorentina: “I soldi ci sono“. A pagina 3 grande spazio a: “Nuovo Franchi, arrivano i soldi”.

In prima pagina invece nell’inserto sportivo leggiamo il titolo: “Corsa salvezza, ostacolo big”. A pagina 4 apertura per: “Il Milan e quei tabù da sfatare. Troppi schiaffi presi con le big”. A pagina 5 invece una curiosità: “Da Prini a Eysseric, li chiamavano ‘Provvidenza’”. Sottotitolo: “Prima invisibili, poi decisivi: la parabola di Valentin e di quei giocatori che come Esposito, Sella e Miani, hanno cambiato la squadra”.