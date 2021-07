La Nazione: Stryger nel mirino

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic show, firma 7 gol e incanta Italiano”. A pagina 12 apertura per: “Italiano si gode il gioco e Vlahovic sette bellezze”. In taglio basso sull’amichevole di ieri: “Dusan: 5 di sinistro, uno di testa. E c’è anche un gol di destro”. A pagina 13 c’è: “Contropiede di Antognoni: fa causa ai viola”. Sottotitolo: “L’Unico 10 contesta tre aspetti: compenso variabile non corrisposto, frasi lesive e sfruttamento non remunerato dell’immagine”. In taglio basso troviamo: “Ultima settimana a Moena”. Sul mercato: “Stryger nel mirino”.