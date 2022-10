La Nazione: Summit viola

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina stamani: “Summit viola su le maniche!”.

A pagina 4, grande spazio viene dato a: “Tecnico e giocatori, patto anticrisi Ora è il momento di cambiare passo”. Sottotitolo: “Dieci punti in dieci giornate, media da lotta salvezza con il secondo peggior attacco del campionato Faccia a faccia per evitare il pericolo della zona retrocessione. Il ruolo di Commisso e della società”. Di spalla: “Ansia per Jovic Oggi tutti in campo E Sottil è un rebus”.

A pagina 5 invece c’è: “Kouame, l’uovo di Rocco E ‘Chri’ gioca già da leader”. Sottotitolo: “Da esubero a indispensabile, in estate era il 3° centravanti o il 5° esterno Commisso lo ha fatto restare. La favola di un ragazzo giunto in Italia a 16 anni”. E il commento: “Fiammellina Cabral Il bomber senza gol a cui siamo affezionati”.