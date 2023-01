La Nazione: Super esame contro la super Lazio

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Quotidiano Sportivo all’interno de La Nazione (Firenze), troviamo: “Esamone Lazio. Per la maglia”. L’approfondimento a pagina 4: “Super esame contro la super Lazio. Ora orgoglio per cancellare i fischi”. Di spalla, a destra, leggiamo: “Affari, ultime 72 ore. Mini assalto a Sabiri. Cabral, 2 tentazioni”.

A pagina 5, invece, ecco l’approfondimento sulle parole del tecnico: “Momento duro, carica Italiano: «Più personalità»”. In basso: “Più di 500 tifosi viola sugli spalti dell’Olimpico”. Presenti anche due trafiletti dedicati alla Primavera e alla Femminile, ieri vittoriosa contro Pomigliano. A pagina 6, l’analisi sulla formazione: “Al centro tocca a Kouamé. Chi si rivede: Nico titolare”.