La Nazione: Svolta restyling

In prima pagina sulla cronaca di Firenze de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Svolta restyling”. Scendendo nei particolari: “Stadio e Campo Marte, passo in avanti: c’è la delibera per il restyling dell’area”. A pagina 5 invece leggiamo: “Centro Sportivo, la grana dei rifiuti”.

In prima pagina dell’inserto sportivo si parla di mercato:”Milenkovic o Pezzella? Vlahovic o Cutrone? Affari in uscita, scelte difficili”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Milenkovic e Vlahovic scelte complicate”. In taglio basso: “Samuele Ricci e i movimenti da predestinato. Può giocare regista ma da interno rende di più”. A pagina 5 invece c’è: “Piatek, contatti in corso. Iachini indica Locatelli”. In taglio basso: “Arriva la finale di coppa: Aquilani ci prova”. Di spalla: “Voci sulla Roma? Pradè resta viola”.