La Nazione: Tentazione inglese

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Forza Castro, ti meriti la 10″. A pagina 4 troviamo: “Castrovilli forza 10: scommessa di qualità”. In taglio basso: “Borja sceglie la 6, Vlahovic prende la 9, Ribery la storica 7”. A pagina 5 sul mercato: “Genoa su Cutrone, Pulgar tentazione inglese”. Di spalla: “Ranieri alla Spal, accordo per il prestito”. In taglio basso: “Biraghi in gruppo”. Infine leggiamo: “E Rocco scalpita”.

