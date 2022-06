La Nazione: Tomovic racconta Jo-Jovic

L’edizione odierna dell’inserto sportivo de La Nazione mette in copertina l’intervista a Tomovic su Jovic: “Vi racconto Luka Jo-Jovic” con sottotitolo: “Fiorentina, parla l’ex Tomovic: “E’ perfetto per Italiano“. A pagina 4 si riprende l’argomento: “Tomovic racconta l’amico Jovic: “Bomber vero, ideale per Italiano”.

A pagina 5 si parla del fitto calendario della Fiorentina: “Giochi, ti sposti e rigiochi. Ping pong senza respiro”, con sottotitolo: “Con Montella e Prandelli in panchina la squadra disputò 56 gare in 9 mesi Se quest’anno arrivasse in fondo alle Coppe, le partite diventerebbero 60″. Nella stessa pagina spazio anche a Nico Gonzalez: “Gol, assist, velocità. Ora Firenze aspetta il suo ‘Gianburrasca‘”.