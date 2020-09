La Nazione: Torreira, Chiesa e il bomber, arriva Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Torreira, il futuro di Chiesa e il bomber. Arriva Commisso”. A pagina 4 viene approfondito il tema della prima: “Chiesa, Torreira, la punta: si scalda Commisso”. Sommario: “Possibile incontro fra il patron e Federico la prossima settimana a Firenze. Vlahovic, mossa del Bologna. Borja scalpita e si rivede viola”. A pagina 5 leggiamo: “Bonaventura in campo, la firma slitta a oggi”. E ancora: “La stesura del contratto biennale ha richiesto più tempo del previsto per alcune postille legate allo sponsor tecnico personale”.

