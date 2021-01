La Nazione: Torreira e Caicedo, mosse d’oro

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sul match di ieri: “Il festival della noia”. A pagina 2 ancora sulla partita: “Fiorentina, è vietato tirare in porta?”. Sommario: “Pareggio senza gol contro il Bologna. Inizio incoraggiante e palo viola. Poi i rossoblu comandano il gioco”. A pagina 3 il commento: “Il Derby del Passaggino: serve più coraggio”. E ancora: “E’ mancato il salto di qualità dopo lo show contro la Juve. La Fiorentina ha cercato equilibrio, in attacco ha meritato solo Ribery”. A pagina 5 sul mercato leggiamo: “Torreira e Caicedo, mosse d’oro”. Sottotitolo: “La Fiorentina a caccia di un regista, un attaccante e un esterno Tante cessioni. Cutrone più Samp che Toro, Duncan può finire al Genoa e Pulgar in Inghilterra”.

