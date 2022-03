La Nazione: Torreira e Odriozola, giorni decisivi

Nella cronaca di Firenze de La Nazione leggiamo sulla Fiorentina e lo stadio: “Nuovo Franchi, Pessina temporeggia: “Poco impattante ma si perde l’ovale”. A pagina 5: “Commerciale, parola a Rocco. Piano B: project financing”. In taglio basso: “Il progetto, l’opposizione non ci sta: “Consiglio snobbato”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece c’è: “Viola di cuore, teniamoli qui”.

A pagina 4 apertura per: “Loro sperano, ma c’è da spendere: Torreira e Odriozola, giorni decisivi”. Sottotitolo: “Entrambi vorrebbero restare. Per il riscatto del sudamericano servono 15 milioni da girare all’Arsenal Più complicata la posizione dello spagnolo che è in prestito secco dal Real Madrid. Ecco tutte le ipotesi”. Di spalla: “Tutti recuperati, attesa per il ricorso su Bonaventura“. A pagina 5 infine: “Missione Europa, vinci col Bologna o sei fuori”.