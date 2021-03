La Nazione: Toto allenatore, la Fiorentina e gli incroci col Napoli

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ve la giocate in trasferta. Le 7 fatiche di Prandelli”. A pagina 4 l’apertura è per: “Da Benevento a Crotone: che ansia. La salvezza si deciderà in trasferta”. Sommario: “Anche contro Genoa, Bologna e Cagliari le sfide dei viola saranno lontano dal Franchi. Una raffica di scontri diretti in cui i punti valgono il doppio. Tensione e tenuta psicologica decisive”. In taglio basso: “Toto-allenatori, incroci (in viola) con Napoli. Se parte Gattuso arriva uno fra Sarri e De Zerbi”. A pagina 5 invece c’è: “Fiducia Castro: Ci provo. Kouame, oggi il test decisivo”. Sottotitolo: “Il numero 10 sta meglio e punta su Benevento: Lavoro molto per esserci. Kokorin, il rientro è complicato. Prandelli lo riavrà per la sfida con il Milan”.