La Nazione: Tra Bajrami e Barak…la può spuntare un terzo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “I viola d’Olanda “Vinciamo noi”.

A pagina 4 in taglio alto: “Da Amsterdam al Franchi, gli olandesi tifosi viola: “Siamo più forti”. Sugli avversari in taglio medio: “Fascino Europa, torniamo in vetrina Il Twente e i pericoli da affrontare”. In breve c’è: “La sfida su TV8 Sono diecimila i tagliandi venduti”.

A pagina 5 sulla formazione viola: “Igor, Ikonè e anche Zurko Tre incognite per Italiano”. Sottotitolo: “Il brasiliano quasi sicuramente a riposo, problemi per il francese e il polacco Oggi l’allenamento di rifinitura, turnover in vista rispetto alla Cremonese“.

A pagina 6 invece c’è il mercato: “C’è una pista segreta Kokcu (Feyenoord), un talento per i viola”. Sottotitolo: “Il nazionale turco (classe 2000) è l’alternativa a Bajrami e Barak Può giocare mezzala e trequartista. La richiesta è di 18 milioni”. In taglio basso infine: “Emozione Rosati, lacrime negli spogliatoi”.