La Nazione: Tre punti per alimentare il mercato

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Chiudiamola con un regalo”. Sommario: “Fiorentina, oggi a Verona l’ultima d’andata e della stagione”.

A pagina 2 si legge: “Andata chic, oggi si chiude il sipario. Tre punti per alimentare il mercato”. Di lato: “’Gara impegnativa. Chi sarà capitano? Uno fra Lollo e Jack’”.

A pagina 3: “Rocco, le regole, i bilanci: ‘Cambiare in tempi rapidi’”. In taglio alto “DV9 nella top 11? ‘No, meglio Lautaro’” e “Dionisi ammette: ‘Pareva di giocare contro tutta la città’”. Di lato: “Torreira come il dado. Un bel concentrato di scienza calcistica”.