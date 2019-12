In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo per la Fiorentina: “Tre rinforzi per Iachini“. A pagina 4 viene approfondito il tema della prima: “I rinforzi per Iachini”. A pagina 5 ecco il parere sul nuovo allenatore viola: “Beppe vi stupirà”. In taglio basso invece c’è il programma della squadra per i prossimi giorni: “Giocatori in vacanza, raduno domenica 29”.