La Nazione: La Fiorentina a tavola con il Real Madrid

Sul QS de La Nazione, in prima pagina: “Un inizio soft, vai Fiorentina!”. A pagina 2, in taglio alto: “Fiorentina inizio soft. Ma occhio alle trappole” e in sommario: “Esordio con la Cremonese in casa, poi l’Empoli in trasferta. Juve al Franchi il 4 settembre. Un ingorgo di partite: forse 23 in 90 giorni”. In taglio basso: “Tavolo Real, Jovic sì, Odrio no. Il portiere ora è un rebus”, di spalla: “I viola e la Cremonese devono battere due tabù”. A pagina 5: “Milenkovic piace a tutti, rinnovo legato a un filo” e in sommario: “Il difensore serbo (che si svincolerà fra un anno) sembra destinato all’uscita. Da Ortiz a Cistana, ecco le possibili alternative seguite dai dirigenti viola”. Di spalla: “Da Corvino a Pradè, ci pensa sempre Fali. E Barone mette like”.