La Nazione: Un altro colpo alla Ribery

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione leggiamo sulla Fiorentina: “Centro sportivo viola, la Soprintendenza frena“. A pagina 4 viene approfondito il tema: “Centro sportivo viola, il Soprintendente gela tutti”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece c’è: “Juric in pole, decide Rocco”. A pagina 4 sul prossimo allenatore: “Juric o Giampaolo per un progetto alla Gasp”. In taglio basso ancora mercato: “Gli svincolati top e un altro colpo alla Ribery: Gotze e Mandzukic sensibili alla corte di FR7”. A pagina 5 leggiamo: “Agudelo, Igor, Terzic: turnover per il futuro”. In taglio basso: “Vlahovic fra rinnovo e prestito. La strana estate di Dusan”. Di spalla: “In vacanza dal 3 agosto. E il 17 il nuovo raduno”.