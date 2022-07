La Nazione: Un altro poker di sorrisi

Sulle pagine del QS de La Nazione, il titolo in taglio centrale: “Viola Special”. Bye Bye Moena. A pagina 4: “Fiorentina, un poker e tanti sorrisi. Alta velocità (aspettando Jovic)”. Di spalla: “Maleh e Nico ok. Amrabat verticalizza”. A pagina 5: “Italiano bilancio positivo: ‘Siamo andati alla grande. Milenkovic spero resti'”. Di spalla: “Arrivederci Val di Fassa. Il gruppo già a Firenze. E ora si vola in Austria”. A pagina 6: “Ramadani, altro incontro con i viola. Sul «piatto» Milenkovic e Bajrami”. In taglio basso: “Della Valle e Cognigni. L’omaggio a Manuela”.