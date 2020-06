La Nazione: Un anno da invisibile e la Fiorentina saluta Thereau

Nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo a pagina 5: “La Fiorentina cerca sicurezze nella notte”. Sottotitolo: “Ritorno in campo lunedì 22 giugno contro il Brescia (19.30 su Sky). Quattro gare alle 21.45. Viola mai di pomeriggio”. In taglio basso: “Ieri nuovi tamponi per squadra e staff”. A pagina 6: “Prove tecniche di squadra. Caceres presto in gruppo”. In taglio basso: “E ora Dragowski vuol salire sull’ottovolante”. Infine troviamo: “Un anno da invisibile. E Thereau se ne va”. Ovvero: “Il francese rescinderà in anticipo per trovare un ingaggio in Francia”.

