La Nazione: Un big al posto di Milenkovic

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c’è il titolo: “Europa viola il sorteggio”.

A pagina 4 l’apertura è per: “Se Milenkovic parte, serve un big Conference: ecco il gruppo viola”. Sottotitolo: “I segnali di fragilità in difesa e le (tante) qualità richieste per individuare l’eventuale sostituto di Nikola”. In taglio basso sul mercato: “Mossa Kouame C’è il Sassuolo I dubbi di Drago”.

A pagina 5 invece c’è: “Dall’incubo alla Florentia Venti anni fa la rinascita”. Ovvero: “L’angoscia della città, l’attesa del fax dalla Colombia, l’invasione di campo Cronaca delle giornate che resteranno nei ricordi di tutti i tifosi viola”. Di spalla un intervento di Giani sull’argomento: “Quella corsa a Roma E con 20 mila euro rinacque la passione”.