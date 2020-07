La Nazione: Un bivio per la credibilità della Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il bunker viola regge l’urto”. A pagina 2 troviamo: “La Fiorentina ha fermato l’Inter”. In taglio basso le pagelle: “San Pietro è una sicurezza, chiude la porta a tutti. Pezzella super fa a spallate con Lukaku e vince”. A pagina 3 c’è: “Il rebus allenatore, un bivio per la credibilità”. Di spalla sul mercato: “Vertice a tre per Ante Rebic”. A pagina 4 sulla questione allenatore: “Juric ha scelto il Verona. Iachini, non è finita qui”. In taglio basso: “Rocco esalta la difesa di ferro”.

0 0 vote Article Rating