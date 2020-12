La Nazione: Un ‘nemico’ arrabbiato

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si legge: “Un ‘nemico’ particolare”, con riferimento a Ivan Juric. A pagina 4: “La Fiorentina ritrova uno Juric arrabbiato”, mentre nel sommario: “Il tecnico del Verona in estate era una possibile alternativa a Iachini. Il k.o. contro la Samp ha lasciato il segno. Ambiente viola più sereno”. In taglio basso si legge: “Ritiro già finito ma stasera di nuovo tutti in hotel. Ribery, piccola deroga per stare con il fratello”. A pagina successiva focus su Amrabat: “A testa alta, Sofyan mediano col vizio del moto perpetuo”.

