La Nazione: Un pistolero per Iachini

Sulle pagine del QS de LaNazione si parla di Fiorentina in apertura: “Firenze chiama il pistolero”. A pagina 4: “La gazzella e il pistolero. Kouamé aspetta Piatek”. In taglio basso: “Torreira serve l’offerta giusta. Vertonghen, i viola non mollano”. A pagina 5: “Neto, fosforo e classe in mezzo al campo”.

0 0 vote Article Rating