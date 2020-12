In apertura del QS de La Nazione: “Test Atalanta, nervi scoperti“. A pagina 4: “Atalanta-Fiorentina è una guerra di nervi”, in basso: “Occhio ai soliti dispetti degli ex. Muriel e la lunga lista nera”. Di spalla: “Ilicic al posto di Gomez, Gasperini ci pensa”. A pagina 5: “La difesa deve ripartire dai suoi giganti”. A pagina 6 la Champions femminile: “Fiorentina, è un pareggio che va stretto”.