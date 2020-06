In prima pagina sul QS: “Riberchic non basta più“. A pagina 2: “La Fiorentina s’illude con la magia di Ribery”. A pagina 3: “FR7 non basta, gli episodi puniscono i viola”. A pagina 4: “Iachini, che rabbia: ‘Dovevamo chiuderla’”.

0 0 vote Article Rating