L’edizione odierna del Qs apre con un titolo dedicato ai nomi per la prossima panchina della Fiorentina: “Una poltrona per cinque“. A pagina 2 c’è: “Iachini o Prandelli”. A pagina 3 leggiamo: “Lettera a Spalletti”. A pagina 4 titolo per le parole di Montella: “Me ne vado, ma non ho sbagliato solo io”.