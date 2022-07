La Nazione: Undici in esubero, Dodò prigioniero di Pulgar

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, stamani c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Una squadra con la valigia”.

A pagina 4 grande spazio per: “Da Koko a Drago, undici in esubero Dodò ancora ‘prigioniero’ di Pulgar“. Sommario: “Portieri, difensori e attaccanti: c’è una squadra intera (basata sul 4-3-3) che ha le valigie in mano L’ex Shakhtar può giocare le amichevoli ma non le gare ufficiali. E il cileno ora sta diventando un problema”. Di spalla sul mercato: “Stallo Milenkovic Occhi puntati su Perr Schuurs“.

A pagina 5 invece leggiamo: “Basta dilettanti, ora le big Stress test per i difensori”. Sottotitolo: “Domani la partenza per l’Austria. Gare con Galatasaray e la nazionale del Qatar“. In taglio basso troviamo: “Venuti puntuale, Sottil vanitoso” Lo spogliatoio visto da Saponara“.