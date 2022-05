La Nazione: Vedi la Juventus…e poi saluti

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina ed alcuni suoi giocatori: “Vedi la Juve e poi…saluti”.

A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Juve, Europa e poi… si vedrà C’è una Fiorentina con la valigia”. Sottotitolo: “Sono 11 i giocatori viola in bilico. Da Odriozola a Kokorin, da Milenkovic a Callejon: ecco che cosa accadrà”. Di spalla: “Barone-Italiano, avanti tutta verso il futuro”.

A pagina 5 invece c’è: “Firenze prepara la notte più lunga La Fiesole: “Coloriamo il ’Franchi’”. Sommario: “Si va verso il tutto esaurito e il nuovo record di presenze per la partita che vale il ritorno in Europa I numeri: introvabili i tagliandi anche di Maratona e Tribuna Centrale. Già venduti oltre 31 mila biglietti”. Di spalla: “Biraghi ai tifosi “Insieme in Europa”.