Sulla prima pagina del QS: “Viola puniti dallo sVARione“. A pagina 2, invece, il titolo è: “Rabbia Fiorentina, rigore fantasma”. Nella pagina successiva “Fiorentina, quando protestare non serve”. A pagina 4 si parla della panchina viola: “Beppe, DiFra, Giampaolo: l’ora della verità”. A pagina 5 si torna a parlare della partita: “Iachini non si dà pace: ‘Tocco di mano di Chiffi‘” e “Commisso: ‘Mi sento preso in giro'”.

