La Nazione: Visite e firme, ecco Barak

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo nell’edizione odierna de La Nazione, troviamo: “Visite e firme, ecco Barak”. L’approfondimento a pagina 5: “Barak c’è: è tutto fatto. Visite e firme, blitz in città”. Sempre a pagina 5, in basso, leggiamo: “Trasferta a Enschede: per i tifosi viola oltre 700 biglietti disponibili”. Di spalla, troviamo: “L’arte di aspettare un talento in crisi. Non bruciamo Ikoné”.

A pagina 4, invece, vediamo: “Igor accelera. Muscoli veloci per la difesa. Italiano carica il gruppo viola. Tutto è in gioco”. Sempre a pagina 4, troviamo un approfondimento sui prossimi avversari della Fiorentina: “Bolgia Twente. Stadio pieno fra «inferno» e bagarinaggio. Sarà un ingorgo color orange”.