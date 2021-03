La Nazione: Vlahovic & co., ora dateci risposte

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “E adesso? Vlahovic e Co. dateci delle risposte“. A pagina 8 l’approfondimento: “Moduli, ruoli e priorità. Quanti dubbi da risolvere”. A pagina 9 c’è un’intervista con l’ex Di Livio: “Commisso, la panchina, Amrabat. Di Livio disegna la rivoluzione viola”. Sottotitolo: “L’ex centrocampista: “So quanto Firenze soffra per la situazione attuale: a stagione finita mi aspetto un segnale forte. La piazza merita allenatore e giocatori di livello”. In taglio basso: “Castrovilli e Amrabat, rientro al fotofinish”. A pagina 10 infine leggiamo: “Dieci finali e un tesoretto di sette punti: la salvezza si conquista in trasferta”.