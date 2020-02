In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questa mattina sulla Fiorentina il titolo: “Vlahovic come Icardi”. A pagina 4 un approfondimento sul personaggio del giorno in casa viola: “Top Gun Vlahovic”. A pagina 5 invece l’attenzione viene rivolta su uno dei volti nuovi di gennaio: “Duncan puma viola”. In taglio basso: “A voi ‘Cayetano el sombrero’. Castrovilli compleanno show”.