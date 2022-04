La Nazione: Vlahovic, spettro sempre più sbiadito

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Sogno Europa febbre viola”.

All’interno, l’apertura è per: “Oggi e sabato: tutti al Franchi Firenze ci crede”. Sottotitolo: “Dall’allenamento-festa alla sfida con il Venezia La corsa all’Europa ha scatenato l’euforia viola”. In taglio basso leggiamo il commento: “Italiano come Klopp, ecco la Fiorentina modello Liverpool“.

In altra pagina invece c’è: “Vlahovic, spettro sempre più sbiadito Quattro punti in più senza il bomber”. Ovvero: “Nelle dieci gare giocate con l’attaccante ora bianconero sono stati 14 i punti totali per la classifica Affrontate le stesse squadre con la coppia Piatek-Cabral i viola hanno avuto un percorso migliore: 18″.