La Nazione: Voglia di rivoluzione sulle fasce. Due ruoli da riempire

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Mercato rebus, spunta Conti“. A pagina 4 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Conti e poi Izzo, voglia di rivoluzione in difesa”. Sottotitolo: “Avviata la trattativa con il Milan per il prestito con riscatto a 7 milioni. Il giovane talento dell’Ajax, Traorè volto nuovo per l’attacco”. In taglio basso ancora sul mercato: “Tanti nomi, due ruoli da riempire. Serve un tattico a centrocampo”. A pagina 5 invece sguardo all’impegno contro l’Inter di domani: “Viola di Coppa, Ribery in forse: c’è Callejon”.

