La Nazione: Zappacosta l’alternativa concreta

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina e Vlahovic in particolare: “Fame e classe, vita da leader”. A pagina 4 leggiamo “Martello Italiano: “Spacca la rete”. E Vlahovic studia già da vero leader”. In taglio basso: “Lirola, il Marsiglia stringe i tempi. Zappacosta l’alternativa concreta”. A pagina 5 invece c’è: “Però, non c’è Maleh! “Gioia indescrivibile”. A pagina 6 sulla squadra femminile: “Si alza il sipario sulla Fiorentina targata Panico“.