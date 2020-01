La Nazione: Zitto Ilicic, hai perso due volte

Su La Nazione di oggi leggiamo in apertura per quanto riguarda la Fiorentina, un riferimento al match di ieri: “Zitto Ilicic, hai perso 2 volte“. E ancora: “Viola col turbo”. La squadra cambia faccia in poche ore rispetto a quanto visto domenica in campionato: “Belli e con l’anima”. Festeggia il presidente: “Commisso si gode i viola “Una vittoria eroica”. Infine, sul calciomercato leggiamo: “Pedro al Flamengo per 13 milioni”.