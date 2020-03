La Norvegia non vuol far entrare Milenkovic

Momento di completa confusione in vista della partita tra Norvegia e Serbia in programma il prossimo 26 marzo. La nazione scandinava non vuole l’arrivo dei giocatori della nazione facente parte dell’ex Jugoslavia, perché molti di questi giocano in Italia (Tra questi troviamo anche il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic) che viene considerata una nazione ad alto rischio, a causa ovviamente del coronavirus.

Il direttore della divisione della salute Bjørn Guldvog ha già fatto sapere che non sarà possibile per questi giocatori entrare in Norvegia: “Il divieto di ingresso si applicherà sostanzialmente a tutti coloro che provengono dalle aree in cui ci è stato dato il consiglio di infezione. Saranno trattati come ‘persone normali’.