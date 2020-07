La nota lieta della Fiorentina…vestiva la maglia del Verona

Oltre al pareggio in extremis e al punto portato a casa, della partita di ieri della Fiorentina c’è veramente poco da salvare. Addirittura forse la nota migliore della serata per i viola dobbiamo trovarla nella metà campo gialloblu. Ci riferiamo ovviamente a Sofyan Amrabat. La prestazione del centrocampista, che i viola hanno acquistato a titolo definitivo lo scorso gennaio, è stata davvero ottima per qualità e quantità.

L’ex Bruges ha letteralmente dominato a centrocampo e in certi frangenti ha letteralmente portato via di peso i mediani viola. In sostanza sembrava un giocatore di una squadra che aveva il coltello tra i denti perché doveva per forza raccogliere punti salvezza, mentre avremmo dovuto vedere esattamente il contrario.