La notte della verità, ma Iachini continua a guardare dritto e si toglie anche qualche sassolino: “Forse quanto fatto lo scorso anno non è stato apprezzato”

La notte-verità, insomma, è alle porte. Mentre si fanno sempre più forti i rumors di un ritorno, 10 anni dopo il suo addio, di Cesare Prandelli in panchina, ma come sottolinea il Corriere dello Sport, Iachini sta continuando a guardare dritto. “Già la scorsa stagione, nel post lockdown si sono dette tante cose. Ho raccolto la Fiorentina al quartultimo posto e l’abbiamo portata al decimo. Forse ciò non è stato apprezzato come avrebbe dovuto, io però continuo a lavorare convinto che il gruppo mi segua. Al di là dell’allenatore, c’è da restare concentrati e mostrare attaccamento alla maglia”. Per questo ha parlato a lungo coi suoi calciatori: “Ci siamo confrontati, anche per non ripetere gli errori visti a Roma dove, dopo un’ottima partenza sono venute meno quelle che sono le nostre caratteristiche, compattezza e intensità”.

