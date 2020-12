La notte di Callejon: una partita per prendersi la Fiorentina e scacciare le critiche

La cessione di Federico Chiesa e il contemporaneo arrivo di José Maria Callejon sono state due mosse accolte positivamente dai tifosi della Fiorentina. Il rapporto con il figlio d’arte era ormai ridotto ai minimi termini e l’addio era inevitabile. Per di più, la possibilità di sostituirlo con un giocatore che ha fatto la storia recente del Napoli faceva ben sperare l’ambiente viola. A due mesi di distanza da quest’operazione, però, le opinioni sono radicalmente cambiate.

La mancanza di un giocatore come Chiesa, l’unico in grado di saltare con continuità il diretto avversario, si è fatta sentire. Inoltre, Callejon non è mai stato realmente a disposizione per svariati motivi. Inizialmente per la condizione fisica ancora deficitaria, poi per la positività al Covid-19. Rientrato con il Milan, la sua prestazione a San Siro è stata da dimenticare. Questa sera Prandelli gli renderà fiducia in una partita da non sbagliare per la sua Fiorentina. Per tornare al gol e alla vittoria c’è bisogno anche del miglior Callejon, alla ricerca di un’ottima prestazione per scacciare le critiche.