La novità che fa tirare un sospiro di sollievo a Lirola: un anno per ritrovare (forse) il suo ruolo

In attesa della prima-nuova conferenza pre partita di Cesare Prandelli, una delle novità che si stagliano all’orizzonte è quella della difesa a quattro, abbandonata inesorabilmente un anno fa da Montella, dopo le due sconfitte iniziali dello scorso campionato. Dai tre centrali poi Iachini non si è schiodato in alcun modo, continuando su un trend inevitabile: la penalizzazione dei terzini presenti in rosa. Aldilà di Biraghi infatti, che ben si adatta anche ad esterno a cinque, gli altri tre hanno sempre giocato partendo da dietro e da una linea a quattro. In particolar modo Pol Lirola, per il quale la Fiorentina ha investito 12 milioni l’estate scorsa, salvo utilizzarlo nel suo ruolo per due partite appena. Con Prandelli invece, una chance molto importante, se davvero tornerà la retroguardia “pari”.

