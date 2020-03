La nuova avventura di Montiel. La speranza è convincere la Fiorentina

L’impatto di Montiel con la maglia della Fiorentina è stato decisamente positivo. Il fantasista spagnolo classe 2000 ha realizzato 15 reti e fornito 8 assist con la Primavera gigliata, attirando l’attenzione della prima squadra. L’occasione giusta è arrivata contro il Monza in Coppa Italia, e Montiel in neppure 30 minuti ha offerto due assist illuminanti al coetaneo Vlahovic. Nel recente mercato invernale società e calciatore hanno optato per il prestito in Portogallo, destinazione Vitoria Setubal. Al Vitoria il ragazzo ha subito ottenuto spazio, partendo titolare nelle prime due gare. Montiel ha agito in un’occasione da esterno di centrocampo, in un’altra da mezzala offensiva, occupandosi della battuta di piazzati e corner. Il giovane calciatore viola è alla ricerca della collocazione migliore in campo, ed in attesa di capire se possa costituire un rinforzo credibile per la Fiorentina che sta nascendo. L’auspicio è che i prossimi mesi e le risposte del ragazzo sul campo possano aiutare a rendere più chiara la situazione.