Non solo Jeremy Menez, la pensa in grande per il suo ritorno in Serie B e punta decisamente al doppio salto: per l’assalto alla Serie A infatti, i calabresi hanno l’intenzione di puntare su un portiere di livello e d’esperienza come Emiliano Viviano. Come riportato da alfredopedulla.com infatti, l’ex numero uno viola ha dato il via libera e presto potrebbe diventare il secondo colpaccio della formazione dello stretto.

