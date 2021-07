La nuova difesa ripartirà da…tre quarti di quella vecchia. Sarà Ranieri il vice Biraghi?

Come sottolinea La Repubblica, l’idea tattica di Vincenzo Italiano è quella del 4-3-3. Tra rientri dei prestiti e giocatori ancora sotto contratto, ecco che tra i pali ci dovrebbe essere ancora Dragowski. In difesa si ripartirà da Quarta, al quale si affiancherà uno tra Pezzella e Milenkovic, che però in caso di offerta da top club (la Juve è interessata) potrebbe lasciare, e Igor. Ci saranno Biraghi e Ranieri (che può fare anche il centrale) a sinistra, così come a destra Venuti sarà una pedina utile. Futuro incerto invece per Lirola: il Marsiglia pressa per riprenderlo, l’Atalanta ci pensa. A una cifra superiore ai 12 milioni, il francese può partire e la Fiorentina punta Zappacosta su quel settore.