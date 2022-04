La nuova “ditta difensiva” come punto di forza

Come scrive La Nazione, la Fiorentina ha perso 3 partite nel girone di ritorno, sarà un caso ma in ognuna di queste non c’era la coppia centrale Milenkovic-Igor, il che può essere una coincidenza oppure no, certo che le statistiche sono dalla parte della “ditta difensiva” serbobrasiliana: solo 3 le reti subite nelle ultime 6 partite (con Milenkovic e Igor titolari), 2 nelle ultime 4 e addirittura di queste solo una su azione (quella contro l’Inter).

Il che – senza innamorarsi troppo di numeri che possono essere smentiti per effetto di una prodezza personale – sembra una solida garanzia anche se di fronte c’è una squadra talentuosa come il Napoli, abile nella preparazione dell’uno contro uno e con interpreti capaci di saltare l’uomo negli ultimi trenta metri.