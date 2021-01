La nuova fidanzata di 32 anni di Vittorio Cecchi Gori: Ecco come si sono conosciuti

Pare che Vittorio Cecchi Gori abbia trovato un nuovo amore. L’ex presidente della Fiorentina e storico produttore cinematografico si sarebbe legato a una donna di nome Barbara, più giovane di lui di 46 anni. Lo ha dichiarato sulle pagine di Libero Antonio De Luca, noto medico legale di Roma molto amico di Cecchi Gori, 78 anni, che in passato è stato sentimentalmente legato a Rita Rusic e a Valeria Marini. Si tratterebbe di un’aspirante attrice 32enne, di origine cubana.

De Luca ha spiegato di aver incontrato la donna ai festeggiamenti per il 31 dicembre: “Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”. Sembra che la ragazza possa prendere parte al prossimo film da lui prodotto. In cantiere, il magnate toscano ha il (già discusso) remake del celeberrimo Il sorpasso di Dino Risi con Jean Louis Trintignant e Vittorio Gassman. Il medico ha inoltre svelato come sarebbe nata la frequentazione tra lei e Cecchi Gori: “Si sono conosciuti grazie ad un’amica di Vittorio che li ha fatti conoscere qualche tempo fa. Barbara è di origine cubana, è giovanissima. Ha 32 anni“.