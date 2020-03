La nuova idea: “Spezzare il campionato in tre tronconi di Play Off”. E la Fiorentina potrebbe tornare in corsa per l’Europa (o la salvezza)?

Attraverso un editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Alessandro Barbano appoggia la proposta del Presidente Gravina, “prolungando” ipoteticamente i play off anche per la zona Europa League: “Se lo stop dovesse prolungarsi, non resterebbe perciò che la quarta ipotesi: disputare i playoff tra le prime quattro squadre in classifica, le uniche che, con probabilità diverse e nel caso dell’Atalanta minime, possono tuttavia considerarsi in corsa per il titolo. Gravina ha tirato fuori questa proposta, perché la coltiva da tempo come la soluzione per riaccendere un torneo che per otto anni ha avuto un solo padrone. Il caso vuole che sia attuale di fronte a un campionato tornato contendibile. La facciamo nostra, perché ha il profumo del sogno e abbiamo tanto bisogno di tornare a sognare. Ma anche perché è l’idea più flessibile di fronte agli incerti dei tempi. Niente impedisce di spezzare il campionato in tre tronconi, per giocarsi a eliminazione diretta lo scudetto, la permanenza in A e, magari, anche la qualificazione in Europa League. Si può fare in due-tre settimane. Sarebbe il modo migliore per riaccendere i motori del calcio prima degli Europei e per riprenderci una parte di quella normalità che l’emergenza ci ha rubato”.