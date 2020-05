La nuova regola che potrebbe permettere a Sottil di mettersi finalmente in mostra

La Gazzetta dello Sport di oggi spiega come, anche grazie alle cinque sostituzioni proposte per la ripresa del campionato, alcuni giovani promettenti della Serie A come Adekanye della Lazio, Esposito dell’Inter e Riccardo Sottil della Fiorentina potrebbero avere molte più occasioni per calcare il terreno di gioco. L’esplosione del figlio dell’ex allenatore del Livorno Andrea era attesa già per questa annata, ma le presenze da titolare sono stati appena tre, con nessun gol. C’è da recuperare quindi un piccolo ritardo, ma Sottil Jr è sempre in tempo, e la Fiorentina, che gli ha rinnovato il contratto fino al 2024, lo sa. Adesso tocca a lui dimostrare di essere pronto per questo campionato che potrebbe ripartire tra meno di un mese.