La nuova risorsa sulla corsia destra?

Beppe Iachini ha ritrovato un gruppo che conosce bene, semmai privo di elementi che aveva allenato fino a novembre come Lirola, Cutrone, Saponara e Duncan, ma il mercato di gennaio ha aggiunto anche Malcuit (oltre a Kokorin) e l’esterno arrivato dal Napoli si è preso subito le attenzioni del nuovo-vecchio allenatore viola. Come rimarca il Corriere dello Sport, il 3-5-2 è stato e sarà il modulo di riferimento – salvo cambiamenti in corsa, o necessari o per raggiunta tranquillità di classifica – a cui si appoggerà Iachini per portare a termine il compito che gli è stato affidato ed è chiaro che un calciatore con le caratteristiche di Malcuit diventa in automatico una risorsa su cui puntare.